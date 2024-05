Le strutture scolastiche: "Investiti oltre 4 milioni anche grazie ai fondi Pnrr"

Quattro milioni e mezzo di euro investiti nelle scuole arcolane: nel bilancio sociale di mandato, una sezione è interamente dedicata alle scuole del territorio comunale dove le risorse sono state ripartite secondo le esigenze, la fetta più corposa, due milioni e centomila euro, grazie ai fondi del Pnrr, che serviranno per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia al Ponte di Arcola che accoglierà fino a 120 piccoli in età da 0 a 5 anni e nello stesso polo anche per la manutenzione e ristrutturazione della primaria. Un secondo investimento importante, due milioni di euro, la cifra spesa per il polo scolastico di Romito dove si sono svolti interventi di adeguamento sismico nell’edificio della primaria, la sostituzione degli infissi e della scala alle medie, il rifacimento della sala della mensa, dove i pasti sono preparati sul posto, compresa la nuova palestra, con la ricostruzione degli spogliatoi, complesso sportivo che non sarà solo ad uso scolastico. Altri 224mila euro sono stati i finanziamenti per il plesso di Ressora, dove sono stati rifatti totalmente i servizi igienici, cambiati gli infissi e eliminate tutte le infiltrazioni che avevano creato qualche problema. Un grande lavoro di riordino è stato fatto anche sul cortile esterno, mentre l’impianto termico è stato oggetto di un adeguamento.

"Il Comune si è impegnato a potenziare, migliorare e consolidare le strutture, gli impianti e anche gli spazi esterni – spiega la sindaca uscente Monica Paganini – specialmente laddove l’offerta formativa necessita di spazi adeguati a nuove funzioni e attività". Nell’elenco delle opere di una fetta, minore, di risorse hanno beneficiato le scuole periferiche: sedicimila euro sono stati lo stanziamento per la scuola di Baccano dove per lo più si sono svolti lavori di manutenzione, di pitturazione, pavimentazione e riordino della corte esterna, 11mila euro per la scuola dell’infanzia di Villemonti dove le spese si sono indirizzare alla manutenzione della copertura e alle aree perimetriche. Prosegue anche per quest’anno scolastico la gratuità del trasporto per tutti gli allievi.

Cristina Guala