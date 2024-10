Le passeggiate a Levante

Nelle librerie e sulle piattaforme online si può trovare, da qualche giorno, l’ultima fatica di Enrico Pelos, ‘Passeggiate a Levante - 45 escursioni nelle provincie di Genova e La Spezia’, pubblicata da Fusta Editore. È la nuova edizione, completamente rivista e adeguata, di una guida edita quasi venti anni fa da Blu Edizioni, un vero e proprio riferimento per camminatori e escursionisti. "La motivazione che mi ha spinto a riproporre la versione aggiornata della guida – racconta Enrico Pelos – è stato l’interesse da parte del nuovo editore, specializzato in editoria di viaggi, che mi ha dato la possibilità di concretizzare la mia passione per il lavoro di fotografo e scrittore portata avanti in molti anni di ricerca sul territorio, anche come giornalista pubblicista freelance. Le ricerche per il libro mi hanno permesso di percorrere, scoprire e fotografare molti posti della mia regione Liguria, sia di mare che di monte, e che sono percorribili in ogni stagione".

Dall’Alta Via dei Monti Liguri, straordinario itinerario, che congiunge Ventimiglia con Ceparana attraverso il crinale spartiacque, le aree dei Parchi naturali, dal Beigua all’Antola, a Portofino, a Santo Stefano d’Aveto, a Monte Marcello, per finire in bellezza nelle Cinque Terre patrimonio dell’umanità e nei percorsi dello Spezzino. Percorsi dedicati ai camminatori di tutte le età e caratteristiche, in piano lungo la linea del mare, privilegiando i tratti dismessi della vecchia ferrovia, quelli escursionistici verso i monti che fanno corona al grande golfo con sempre puntuali indicazioni di livello di difficoltà e corredati da mappe puntuali. Alcuni raggiungono cime dalle quali si godono paesaggi senza confini, altri storici con monumenti emblematici come quelli della città di Genova, il cimitero monumentale di Staglieno e la grande muraglia dei forti. Approfondimenti accurati che richiamano alla storia remota e recente (epoca romana, conflitti medievali, guerre mondiali), il valore artistico dei luoghi attraversati e delle tradizioni evocate e la qualità delle immagini che l’autore, fotografo professionista, propone, trasformano il lavoro in un libro da conservare nella biblioteca di casa. Per gli appassionati escursionisti anche UrbEx (Urban Explorers) ci sono descritti diversi luoghi abbandonati e/o paesi fantasma che sembrano cristallizzati in epoche remote e che sempre più affascinano e seducono.

Marco Magi