Le figlie del Sacro Cuore compiono... cent’anni

Ricorre il centenario di fondazione della congregazione religiosa delle Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù e sarà ricordato anche il settantesimo della loro presenza a Ponzano. La celebrazione della messa per la ricorrenza è in programma per domenica alle 11 e sarà presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Lo annuncia il settimanale della Diocesi, spiegando che parteciperà la madre generale, suor Pia Villiger, con alcune suore, tra le quali due che in passato hanno vissuto a Ponzano. "Monsignor Amilcare Boccio, sacerdote tortonese, fondò la congregazione insieme a madre Guglielmina Remotti nel marzo 1924, a Sale, in Piemonte – spiega il notiziario –. La sua intuizione era quella di riunire anime generose per cooperare allo stabilirsi del Regno di Misericordia del Sacro Cuore di Gesù. Le vocazioni furono da subito numerose, per cui si poterono aprire molte case in Italia, nella Svizzera italiana (1947), in Madagascar (1970), in Romania (1994) e in Perù (1997). La fondazione del Madagascar, dove sono presenti più di dieci case, vide tra l’altro la presenza di suor Elide Capetta, originaria di Ponzano Madonnetta". Le suore collaborano con i sacerdoti, insegnando a scuola, dalle materne alle superiori, e lavorando negli ospedali e nelle case di riposo.

Nel 1952 il parroco della Madonnetta don Lionello Canese domandò la presenza di alcune suore, già presenti alla Ceramica Vaccari, per l’erigendo asilo parrocchiale. Il 29 ottobre 1953 la madre generale di allora, Rina Benzi, accompagnò suor Pia Mensi e suor Maria Cazzola. Da allora tante suore si sono succedute, presenza significativa in parrocchia, soprattutto nel seguire i primi anni di vita di generazioni di bambini. Oggi le religiose sono tre, suor Silvana Traverso, suor Armida Peri e suor Lydia Rasoazanamanga: prestano servizio nella scuola dell’infanzia e nella vita parrocchiale, collaborando con il parroco don Tommaso Fasoli.