Le elezioni per i quartieri. Candidature dai 16 anni. Ecco come si andrà al voto

Ultimi giorni per le riunioni informative prima delle elezioni dei consigli di quartiere nel territorio di Vezzano, fissate per il 5 aprile. Sono eleggibili anche i giovani che abbiano compiuto sedici anni. L’ultima riunione sarà lunedì alle 21 a Valeriano, dopo il rinvio avvenuto lunedì 17, quindi i cittadini decideranno chi saranno i candidati.

In tutto sono otto i quartieri individuati: Vezzano capoluogo che comprende Vezzano Alto e Basso, Fornola con Masignano, Prati con Sarciara, Molinello con Stazione e Termo, Valeriano, Buonviaggio insieme a Carozzo. Bottagna unito a Piano di Valeriano e Lagoscuro, infine Piano di Vezzano I e II. I requisiti per l’eleggibilità a consigliere di quartiere sono: essere residenti nei rispettivi quartieri o svolgervi la propria attività e aver compiuto il 16° anno di età. Non possono essere eletti coloro che versino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e, inoltre, i deputati e i senatori, i consiglieri regionali e provinciali e del Comune di Vezzano, coloro che nei tre anni solari precedenti le elezioni dei consigli di quartiere risultino non in regola nel pagamento di tributi, tariffe, canoni, sanzioni o qualunque altra somma a qualunque titolo dovuta al Comune. Ai fini della candidatura, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva concernente il possesso di tutti i requisiti richiesti.

Prima di accedere alle urne la popolazione residente nei quartieri è convocata in assemblea il giorno stesso delle elezioni alle 15.30 ai centri sociali di Buonviaggio Fornola, Corea e nella sede della Protezione civile ai Prati e alle 18 nei centri sociali dei rimanenti quarteri. L’assemblea convocata per l’elezione del consiglio di quartiere sarà condotta da un presidente e un segretario designati dall’amministrazione comunale. Verrà quindi stesa e votata, a maggioranza assoluta dei presenti, la lista dei candidati, avendo cura di assicurare una equilibrata distribuzione di rappresentanza sul territorio del quartiere e adeguata rappresentatività dei giovani e delle donne. Se il numero di candidati risulterà superiore a undici, si terranno votazioni separate e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito più voti. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di cinque consiglieri eletti, le procedure per l’elezione del consiglio di quartiere interessato saranno ripetute decorsi sessanta giorni.