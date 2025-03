Le buone idee sfidano il tempo. Il compito scritto alle elementari diventa un progetto editoriale

Dal mondo delle favole alla realtà, quando un vecchio quaderno indica la strada da percorrere, riaccende passioni e diventa una tela su cui dipingere i propri sogni. Myriam Ippolito, arcolana, aveva nove anni quando, frequentando le scuole primarie di Ressora, ebbe un compito assegnato dall’insegnante di italiano, Alba Osimani: "Inventa una storia". Myriam si impegnò moltissimo e scrisse “Nel mondo delle favole”.

"Questa storia mi è sempre rimasta impressa e qualche anno fa, riprendendo in mano il mio vecchio e sgualcito quaderno di italiano, mi è tornato alla mente il sogno che ho sempre avuto di far diventare la mia storia un libro – racconta Myriam –. Così nel 2023 ho coinvolto due care amiche, l’autrice arcolana Giulia Biassoli e l’illustratrice sarzanese Alessandra Barli, e insieme abbiamo ampliato e rielaborato il testo". Dalla loro idea è nato “Dante e la notte delle favole”, risultato di questa collaborazione che intreccia creatività, entusiasmo e amicizia.

E se all’inizio è stato quasi un gioco, il gradimento del primo lavoro ha dato l’impulso ad andare avanti. "Le soddisfazioni della pubblicazione del primo libro ci hanno spinto a realizzarne un secondo “Dante missione spaziale” e a pensare ad una collana e al progetto “Dante va a scuola”, in collaborazione con la GD Edizioni di Sarzana". Il progetto è rivolto alle scuole primarie e valorizza l’importanza del libro come strumento per educare e della lettura come opportunità d’incontro tra adulti e bambini.

"Essendo nato tutto ormai 29 anni fa nella scuola elementare di Ressora – prosegue la giovane –, abbiamo scelto di cominciare a proporre il nostro progetto al Comune di Arcola, che ci ha dato il suo patrocinio. Abbiamo quindi contattato l’istituto comprensivo di Arcola-Ameglia e, in pochissimi giorni, è arrivata l’adesione delle scuole di Baccano e Ressora, alle quali abbiamo già consegnato la copia del primo libro. Recentemente anche Romito ci ha comunicato la sua adesione e nei prossimi giorni andremo a fare visita anche a loro".

Le avventure di Dante accompagnano i piccoli lettori nel viaggio della loro crescita, dando loro l’opportunità di guardare il mondo da nuove prospettive. "Abbiamo studiato accuratamente le illustrazioni e scelto un carattere ad alta leggibilità – spiegano – per rendere i nostri libri accessibili a tutti. La nostra storia testimonia l’importanza di credere nei propri sogni, che a volte richiedono tempo e molta costanza per essere realizzati, e che i lavori di gruppo, come il nostro, uniscono e possono portare lontano".

La proposta delle tre autrici si articola in più fasi che si concluderanno con un unico evento finale che raggrupperà tutti i partecipanti al progetto. Infatti insegnanti, bambini insieme ai genitori saranno invitati ad un evento, un sabato mattina a maggio, ancora da fissare la data, alla Mondoteca Civica di Arcola, dove si terrà la presentazione delle avventure di Dante durante il quale racconteranno il back stage del libro e la sua realizzazione. Il progetto è iniziato questo marzo e sarà esteso fino ai prossimi due anni scolastici, considerando che le pubblicazioni della collana termineranno a fine 2026, per un totale di cinque libri.

Cristina Guala