Le ali sospese di Cristina Balsotti. L’arte si esprime con gli aquiloni

Domani, festa della Liberazione, nello spazio Factory di Sarzana, in via Fiasella 94, alle ore 18.30, si inaugura la mostra di Cristina Balsotti: "Ali sospese". Protagonisti gli aquiloni dell’artista. "Negli aquiloni di Cristina Balsotti c’è - come racconta Mara Borzone, storica dell’arte, in una nota di cui prendiamo in prestito un estratto – con le sue atmosfere precise, venate di malinconia leggera, i profumi, l’aria dolce e celestina che li sostiene. E poi c’è anche la val di Magra con i suoi colori discreti, una natura dolce, mai invadente, le Apuane che invitano a guardare in alto, Aulla tra i due fiumi, un misto di conventi e discount, di vecchio e di nuovo, che fa parte della ricerca di Cristina".

Nata a Santa Croce sull’Arno (Pisa) e diplomata al liceo artistico di Carrara, le sue prime esposizioni risalgono agli anni 70. Più di 20 anni fa, avviene l’incontro con Giuliano Tomaino, di cui inizia a frequentare la bottega a Sarzana, entrando a far parte della Factory. Negli ultimi anni, la ricerca di Cristina Balsotti si è indirizzata, in particolare, verso due filoni. Un primo pittorico, contraddistinto da ritratti a tempera su cartone, connotati da veloci pennellate espressioniste. Un secondo oggettuale (sedie e cappelli rivestiti in cartone, cuori metallici coperti di petali, resina a fissare ogni cosa, oro e pizzi), ricercando per entrambi un linguaggio essenziale, frutto di un lavoro di pulizia e semplificazione. La mostra sarà visibile fino all’11 maggio. Per informazioni sui giorni e gli orari di visita è possibile chiamare il numero: 3534375921 o scrivere a [email protected]

Maria Cristina Sabatini