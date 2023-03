Lavori stradali ad Arcola Scattano i divieti di sosta

Divieti di sosta e transito sul territorio di Arcola. Su alcune strade del comune sta cambiando la viabilità, per lavori in corso o per la necessità di garantire condizioni di sicurezza al passaggio dei veicoli. Nel dettaglio: per garantire il transito agli automezzi in entrata e in uscita dal piazzale del deposito di Arcola è stato istituito divieto permanente di sosta e fermata nel tratto di via XXV Aprile tra l’intersezione con via Minzoni e il civico 74 nel lato destro della direzione di marcia. Un altro divieto di transito è stato istituito in via Vissano, nel tratto interessato dalla frana, iniziato il 16 febbraio e proseguirà a fine lavori di consolidamento del versante a valle della strada comunale. Non si può parcheggiare a Cerri, in piazza 1 maggio, nei due stalli segnalati, fino al 15 aprile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17. Le caratteristiche strutturali e le ridotte dimensioni della strada comunale di via Fratelli Rosselli hanno costretto ad istituire il divieto permanente di sosta e di fermata nel tratto compreso tra il civico 272 e l’intersezione con l’Aurelia. Chiuso il piano superiore del parcheggio a Baccano per problemi strutturali, presto inizieranno i lavori.