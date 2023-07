Luni e le scuole elementari di Casano: a gara i lavori strutturali

Luni, 10 luglio 2023 – Vanno finalmente a gara i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Casano Basso. L’amministrazione del Comune di Luni, sfruttando le opportunità concesse a livello nazionale dal decreto legge cosiddetto ‘Sblocca cantieri’ ha infatti avviato una procedura negoziata, più snella, senza pubblicazione del bando di gara che prevede l’invito a partecipare a una serie di operatori economici attraverso il sistema di intermediazione telematica denominato Sintel.

Questo alleggerirà l’iter di affidamento e nell’ottica di ridurre i tempi per avviare i lavori di che trattasi, consistenti nella messa in sicurezza di edificio scolastico, e che devono essere completati entro il 2026 visto che in gran parte sono finanziati tramite risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta più bassa perché secondo gli uffici non ci sono margini di miglioramento possibili in un progetto che mira all’adeguamento sismico con "opere di limitata complessità tecnica".

L’intervento, del valore di 420mila euro, sarà messo a gara con base d’asta per le cifre ribassabili pari a 287.207,28 euro. Ricordiamo che il progetto definitivo ed esecutivo era stato redatto dall’ingegnere Andrea Cecchi e approvato dall’amministrazione nel 2021, inserito poi nel Piano regionale triennale degli interventi di edilizia scolastica e nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Delle somme a disposizione, circa 337mila derivano dal Pnrr, 20mila da fondi ministeriali, il resto da risorse proprie del Comune.