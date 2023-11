Lavori a Baccano per il parcheggio

Il Comune di Arcola ha avviato diversi lavori sul territorio: uno l’intervento di consolidamento del parcheggio di Baccano, dove c’era stato un problema che aveva inibito l’uso di un piano della struttura, creando disagi per la sosta. Al termine dei lavori sarà installata anche una telecamera di videosorveglianza. Intanto proseguono le opere di miglioramento delle strutture nei plessi scolastici di Romito e Ressora in via Porcareda. Vanno avanti anche gli interventi di rimozione di piante ad alto fusto sul territorio comunale, avviate fin da giugno e proseguite costantemente nei periodi successivi.