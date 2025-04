L’assemblea sui lavori Pinqua a Marinella: "Disagi inevitabili, tutto pronto entro marzo"

Sala piena, ieri pomeriggio, alla biblioteca di via Papa Giovanni XIII. Tanti gli operatori economici e i residenti della frazione marina di Sarzana all’assemblea chiesta dalla consulta di quartiere, in cui l’amministrazione ha avuto modo di spiegare pubblicamente alla popolazione lo stato dei lavori dei cantieri in corso in Marinella per la realizzazione del Pinqua. Un progetto corposo, quello finanziato con 15 milioni dal Pnrr, con termine fissato per l’ultimazione di tutte le opere entro il marzo 2026. "Siamo finalmente arrivati a una fase importante e dobbiamo rispettare le scadenze per fare in modo che le risorse che abbiamo faticosamente ottenute siano spese in questo territorio – ha esordito il sindaco Cristina Ponzanelli –. Nei prossimi mesi i lavori proseguiranno a passo spedito. È importante andare incontro alle esigenze dei cittadini e degli operatori, ma non tanto quanto rispettare il termine dei lavori. I disagi purtroppo sono inevitabili, ma se non ci fossero significherebbe che a Marinella non si è investito".

Il primo dei punti affrontati è stato Urba 3, in corso, che consiste nella ripavimentazione drenante di via Kennendy e nella realizzazione della passeggiata lungo mare e che negli ultimi giorni ha suscitato forti preoccupazioni tra i gestori degli stabilimenti balneari, che temevano di vedere precluso per chissà quanto l’accesso alle loro attività. Disagio che, come confermato anche dal responsabile dei lavori, Diego Barbieri, in realtà dovrebbe risolversi in breve tempo. "Secondo la direzione entro Pasqua dovrebbe essere finita l’asfaltatura di via Kennedy che verrà resa percorribile a eccezione di una corsia. Verrà consentito L’accesso ai parcheggi del Tritone e dello Zena. Questa è la previsione, se il tempo sarà dalla nostra parte".

Presente anche il gestore del bagno Tritone, Roberto Aliboni, che ha chiesto di rendere accessibile il prima possibile un passaggio per effettuare i lavori nel suo bagno in vista dell’apertura al pubblico prevista per l’11 aprile e soprattutto per consentire ai clienti di accedere al parcheggio interno del bagno. Per quanto riguarda i parcheggi del retro spiaggia, lotto Urba 2, l’amministrazione fa sapere che sta lavorando per mettere l’area a disposizione per la sosta gratuita dei fruitori delle spiagge, ma la parte più corposa di quel lotto verrà realizzata a stagione finita. In corso anche Urba 1, per riqualificare la viabilità interna al borgo, che verrà realizzata con asfalto drenante e che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. "Si lavorerà progressivamente in vari punti – ha precisato Diego Barbieri – ma l’accesso pedonale alle abitazioni verrà sempre garantito".

Memore delle conseguenze della tempesta dell’agosto 2021, il presidente della consulta Luigi Alfieri ha sollevato un tema che preoccupa i residenti, lo stato dei pini del borgo, chiedendo il taglio di quelli nelle strette vicinanze del parco giochi. Punto non facile da affrontare, poiché subordinato alle valutazioni degli agronomi. Al via a partire da oggi il cantiere Ers 1 sui due edifici di via dalla Chiesa, mentre più avanti inizieranno anche i lavori di Ers 2, l’ampliamento delle case gialle gestite da Arte. I due Ers porteranno alla realizzazione di circa 50 appartamenti a canone agevolato, che una volta collaudati entro il marzo 2026 verranno assegnati tramite bando.

Elena Sacchelli