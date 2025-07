L’assemblea Anmi. Rinnovo dei vertici. Al voto 700 soci

L’Anmi, l’associazione marinai d’Italia sarzanese rinnova i propri vertici. Domenica prossima, 6 luglio, oltre settecento soci del gruppo "Spadaccini" saranno chiamati alle urne per eleggere l’intero vertice, ovvero presidente, vice presidente, consiglio direttivo, sindaci revisori e rappresentante dei soci aggregati. Le operazioni di voto si svolgeranno nell’apposito seggio allestito presso lo stabilimento balneare di Marinella, che durante la stagione estiva diventa anche la segreteria del Gruppo. L’elenco dei candidati - fra cui non figura il presidente uscente del Gruppo Carlo Petacco - è esposto nella bacheca della segreteria, presso lo stabilimento. I soci potranno votare dalle 9,30 alle 16, dopo una breve assemblea fissata per le ore 9. I nuovi organi resteranno in carica per il quadriennio 2026 - 2029, e dovranno misurarsi con molte e complesse problematiche, a cominciare dall’entrata in vigore della direttiva Bolkestein, con l’obbligo della gara pubblica per l’affidamento delle concessioni balneari (lo stabilimento Anmi, parcheggio compreso, è in affitto su terreni facenti capo a una società privata).

Molte le novità anche per i criteri di elezione dei nuovi organi statutari. In base al nuovo regolamento, tra l’altro, il presidente non sarà più espresso dal nuovo consiglio direttivo, ma sarà "investito" dal voto diretto dei soci, con una scheda a parte, così come il vice presidente. Gli aventi diritto al voto (quest’anno è prevista solo la preferenza diretta, senza possibilità di delega) riceveranno dunque cinque schede, oltre a quella per presidente e vice presidente, quelle per il rinnovo del consiglio direttivo, del collegio dei revisori con relativo presidente e membri supplenti, e quella per l’elezione del rappresentante dei soci aggregati, cioè gli esterni. Lo spoglio e la proclamazione degli eletti avverranno subito dopo la chiusura delle urne.

F.A.