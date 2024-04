L’area di parcheggio torna a Marinella spa

Il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso della Marinella spa presentato dopo il braccio di ferro iniziato proprio un anno fa con il Comune di Ameglia. L’ente infatti aveva bloccato la realizzazione dei parcheggi di sosta dopo la presentazione da parte della società in liquidazione della Scia, la segnalazione certificata di inizio lavori, con la quale veniva presentato il piano di realizzazione di parcheggi a pagamento nelle aree di proprietà a Bocca di Magra e Fiumaretta che sarebbero poi stati gestiti dalla società Italia Marine Service, la stessa che ha gestito il porticciolo di Bocca di Magra entrando anche in questo caso in rotta di collisione con l’amministrazione comunale. Proprio gli uffici dell’ente avevano però vietato la prosecuzione dell’attività annullando gli effetti della Scia e innescando così la reazione legale della Marinella spa che si è rivolta al Tar per l’annullamento del provvedimento comunale. Dopo la prima convocazione tra le parti era stata inizialmente adottata una soluzione di "buon vicinato" in attesa della decisione del collegio giudicante. Quindi si era proceduto a una suddivisione degli spazi di sosta assegnandone 144 nella zona di Santa Croce sotto la chiesa di Bocca di Magra alla disponibilità del Comune che decise di lasciarne una parte riservata ai residenti del borgo e un’altra libera mentre i 148 spazi di sosta di piazza XX Settembre erano stati affidati all’utilizzo esclusivo della Marinella Spa. Adesso è arrivata la decisione del Tribunale amministrativo della Liguria che ha accolto il ricorso della Marinella Spa che torna così nella piena disponibilità degli spazi.

m.m.