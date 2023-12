L’anfiteatro affidato alla cooperativa Earth

L’amministrazione comunale di Luni ha provveduto ad affidare alla cooperativa Earth Scrl di Sarzana i servizi di gestione dell’anfiteatro romano. Gli orari di apertura saranno, nel periodo invernale, il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. L’anfiteatro sarà inoltre aperto alle visite nei giorni del 24 e 26 dicembre mentre resterà chiuso nei festivi del 25 dicembre e 1° gennaio. Il costo del biglietto di ingresso per la visita libera è fissato a 2 euro intero e 50 centesimi ridotto (per la fascia di età dai 18 ai 25 anni) mentre è gratuito per chi ha meno di 18 anni, per portatori di handicap e loro accompagnatori, guide turistiche in servizio, docenti e studenti di architettura, scienze dei beni culturali, scienze della Formazione, personale del Ministero della cultura e soci Icom. La durata dell’incarico sarà biennale fino al 30 novembre 2025, con possibilità di proroga per ulteriori due anni.