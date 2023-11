Ladri messi in fuga dagli allarmi. La Lince sventa furti in Val di Magra

Gli allarmi hanno messo in fuga i ladri e scongiurato i furti. L’altra notte le telecamere del servizio di controllo e il sistema di sorveglianza hanno messo in allerta la centrale operativa dell’istituto di vigilianza privato La Lince che ha immediatamente inviato sul le pattuglie sui luoghi presi di mira dai ladri. Intorno alle 2.30 il servizio è scattato a Arcola in una attività commerciale dove un gruppetto composto da tre persone, travisate con il passamontagna individuate dal circuito del videosorveglianza, dopo aver tentato di forzare le porte è stato messo in fuga dall’arrivo delle radio pattuglie. Le guardie giurate hanno verificato le effrazioni agli ingressi allertando poi i carabinieri. Qualche ora dopo, intorno alle 5, l’intervento della pattugia si è reso necessario a Sarzana nella zona artigianale di via Pecorina. Anche in questo caso l’allarme e il pronto arrivo della radio pattuglia di zona hanno evitato che malintenzionati, che già erano riusciti a aprire la porta dell’esercizio, potessero portare a termine il raid. I rilievi sono stati poi affidati alle forze dell’ordine.