La Via dell’Amore in vetrina a Rimini. Il turismo ligure punta sulla Riviera

Il fascino della Via dell’Amore e le bellezze della Riviera sono stati protagonisti a Rimini, alla 61ª edizione del Ttg Travel Experience, all’interno dello spazio espositivo di Regione Liguria. Lo stand ha preso ispirazione proprio dalla riapertura del celebre sentiero lastricato che unisce Manarola e Riomaggiore, ricreando i panorami unici della Liguria tra rocce, mare e macchia mediterranea. I visitatori hanno potuto idealmente percorrere questo tratto iconico, circondati dalle immagini della costa ligure e dalle eccellenze gastronomiche locali, come il pesto genovese, la focaccia, i formaggi tipici delle valli dell’entroterra, l’olio extravergine d’oliva Riviera Ligure Dop e i vini delle Cinque Terre.

Durante i tre giorni della fiera lo stand è stato animato dallo show cooking dello chef stellato Ivan Maniago, con piatti della tradizione ligure come “La Sbira” (la trippa alla genovese) e la carne di Cabannina alla brace, e dalle degustazioni durante il light lunch e il pranzo dedicato alla Via dell’Amore, con specialità come le torte salate della tradizione e la pasta artigianale con sughi tipici locali.

Gli incontri B2B (business-to-business), come il Meet & Match, hanno costituitoe una importante occasione di networking tra gli operatori liguri con tour operator e agenzie di viaggio per rafforzare le sinergie con i mercati nazionali e internazionali. Sono state inoltre presentate le nuove proposte turistiche dei territori liguri e le iniziative legate alla promozione dei borghi e delle aree verdi della regione.