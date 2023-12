La strada senza identità, appello per il cambio di denominazione

La strada che non c’è. Per la precisione c’è, ma non ha più un nome. Una strada di confine che si incastra nel tratto iniziale tra Vezzano e Arcola, da anni è chiamata in un modo provvisorio e che non la definisce, tanto da rendere difficile anche il recapito della posta. Per gli abitanti questa via deve avere una sua ‘dignità’. La strada in questione partendo da Fornola per circa un chilometro è via Masignano di Vezzano poi prosegue in salita immettendosi nel comune di Arcola ma col nome di via Nuova ex Masignano per circa 500 metri, fino a ricongiungersi con via Masignano, sempre nel territorio di Arcola. "Circa due anni fa – spiegano – il Comune , al confine, ha messo il cartello Arcola, ma senza segnalare il nome della strada" che è rimasta quindi via Nuova ex Masignano". Gli abitanti per facilitare la burocrazia e soprattutto i mezzi di soccorso, chiesero di riportare il nome della strada al suo originale di via Masignano per prosecuzione con la via già esistente. Durante una riunione il Comune di Arcola aveva promesso il cambio di denominazione, ma quello che è stato fatto dopo, che appariva come il primo passo per definire una volta per tutte la via, ha peggiorato la situazione perché è stata tolta la segnaletica, di fatto facendo rimanere la strada del tutto anonima. "Rendendola introvabile anche dai mezzi di soccorso – sostengono alcuni residenti – per non parlare della posta in un primo tempo sono diventati matti per trovarci". Fino a quando il portalettere era unico, sia per il territorio di Vezzano che di Arcola, sapeva del problema della strada, conosceva i residenti, e tutto filava liscio. poi le cose sono cambiate perché è cambiato il sistema di smistamento e quel tratto di via ‘spezza’ l’originaria via Masignano, come se fosse altrove.

Cristina Guala