La strada dei vini dei Colli di Luni Il Comune ha aderito al progetto

Il vino e le sue strade saranno la dote che il Comune di Luni porterà al progetto promosso da Regione Liguria attraverso i fondi Fesr 2021-2027 orientati a "Un’Europa più vicina ai cittadini". Un programma che avrà come capofila il Comune di Spezia che ha trovato l’adesione della Città di Luni che ha già presentato il piano delle azioni da realizzare nella parte conclusiva di quest’anno e soprattutto nel corso del 2024. Il Fondo Europeo di sviluppo regionale rappresenta uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell’Unione Europea e si prefigge di contribuire ad appianare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e di migliorare il tenore di vita nelle Regioni meno favorite.

La Regione Liguria ha approvato il documento "Programma Regionale Liguria Fesr 2021-2027" e i Comuni hanno predisposto le rispettive azioni di sostegno. Per il Comune di Luni le priorità saranno la valorizzazione dell’area archeologica e il vino declinato non soltanto con la partecipazione alle manifestazioni più importante tra queste "Liguria da bere" ma soprattutto l’adesione al gruppo di cooperazione per la realizzazione del progetto denominato "Strada dei Vini Dop e IgP dei Colli di Luni". Per questo nel corso del 2024 saranno organizzati almeno due eventi: la Festa del Vino e la collaborazione con le cantine del territorio per realizzare percorsi di degustazione. Confermando anche la tradizionale rassegna "Calice in terrazza" nel borgo collinare di Nicola. Nel corso del 2024 saranno organizzati eventi enogastronomici e di promozione turistica dei borghi dell’Annunziata, Nicola e Ortonovo e della via Francigena. Nel programma anche l’organizzazione di uno Workshop Guide Turistiche e una giornata dedicata alle guide turistiche e alla presentazione e conoscenza del territorio dedicata alle guide turistiche e ambientali. In questo contesto rientra anche la sentieristica e la conoscenza delle antiche vie da realizzarsi con camminate guidate o itinerari su percorsi ciclabili e altri eventi di carattere culturale, di rievocazione storica sulla via Fracigena, via dei Longobardi e sponde del Canale Lunense. L’anfiteatro romano sarà ancora al centro di iniziative: oltre alle visite guidate infatti troveranno spazio soprattutto durante la stagione estiva, concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre. Una novità è prevista anche nel periodo natalizio grazie all’organizzazione del presepe vivente e un mercatino con lo scopo di promuovere l’esposizione e la vendita di prodotti del territorio. Non mancherà comunque una appendice di eventi e iniziative anche nei mesi restanti del 2023.

