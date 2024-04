La Soffitta di Pasqua convince: "Banco di prova importante in vista dell’evento estivo"

Un banco di prova importante per rilanciare l’appuntamento pasquale della Soffitta in vista di quello decisamente più intenso dell’estate. Ma la parentesi del week end di Pasqua che ha coinvolto una settantina di espositori di antiquariato, modernariato e vintage ha riscosso un parere favorevole sia da parte dei partecipanti, la maggior parte per la prima volta a Sarzana, oltre che dai visitatori. L’assessore Luca Ponzanelli ha tracciato quindi un bilancio positivo in vista dei prossimi appuntamenti che vedranno coinvolta la città, a partire dalla Fiera delle Nocciole che arriverà da sabato a lunedì.

"È stata una buona Soffitta – spiega – ben distribuita nelle piazze Matteotti, Garibaldi e Calandrini alle quali vorremmo aggiungere altre zone cittadine nella prossima edizione o comunque nell’appuntamento pre natalizio. La risposta è stata confortante e l’arrivo di espositori da diverse città italiane è stato un bellissimo segnale. Abbiamo lavorato da mesi per la riuscita dell’evento aiutati nella selezione degli ospiti dall’antiquaria sarzanese Isabella Volpi che ci ha dato una grossa mano". Il calendario degli eventi è ufficialmente partito anche se il vero esame resta la Soffitta estiva che quest’anno taglierà il suo sessantesimo anno di età. "L’idea - conclude Luca Ponzanelli - è quella di proporre una formula diciamo mista, ovvero confermare le due settimane che andranno dal 2 al 18 agosto oppure concedere la possibilità a chi lo vorrà di scegliere dieci giorni. Quasi in contemporanea poi tornerà la Mostra Nazionale e i due eventi storici sapranno ravvivare la città".

m.m.