La sfida di Elisa Maloni: "E lei la miglior dorsista"

A caccia della medaglia assoluta. Il tecnico spezzino Simone Menoni lancia verso nuovi traguardi l’atleta Elisa Maloni, classe 1999 "una delle migliori del panorama ligure degli ultimi dieci anni, che ha avuto risultati di valore in campo nazionale, sicuramente la miglior dorsista". Comincia il 2024 e riprende gli allenamenti con questo obiettivo, sotto la guida dell’allenatore. "Un sogno realizzabile – spiega – visto il talento, la voglia che ha e come si sta comportando: sarebbe un traguardo storico per un’atleta spezzina. In vasca c’è riuscita solo Monica Olmi negli anni Ottanta e più di recente in acque libere Sofie Callo. Lo hanno dimostrato i risultati che ha ottenuto negli ultimi tre mesi. E nel 2024 l’obiettivo principe sarà questo". Menoni sottolinea il feeling con questo talento, intesa che "cresce ogni giorno: è un conoscersi continuo, le prospettive per ottenere grandi risultati ci sono, il sogno della medaglia assoluta è realizzabile".

E snocciola le ultime imprese di Elisa: nuovo record regionale assoluto nei 200 dorso (2.08.07) al "Nico Sapio", nuovo primato sui 50 dorso (28.25) a dicembre, mese in cui ha chiuso i 100 con il suo tempo migliore: 60.99; ciliegina sulla torta, il campionato italiano a Riccione da protagonista. Nata e maturata nella Uisp Val di Magra, nel 2022 Elisa Maloni si è tesserata con la Superba, ‘super’ società formata in Liguria da sette storici club natatori, fra cui la Rari Nantes Spezia – insieme ad Aquarium Nuoto, Crocera Stadium, Idea Sport, Lavagna 90, Nuotatori Genovesi e Rapallo Nuoto –, per cui ha iniziato a prepararsi con Menoni, subentrato alla storica allenatrice Lisa Bastreri.

Chiara Tenca