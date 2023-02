La scuola dell’infanzia di Ponzano Belaso sarà intitolata a Gianni Rodari. La richiesta avanzata dall’istituto comprensivo Isa 12 di dedicare allo scrittore, pedagogista e autore di classici per ragazzi che hanno contribuito a rinnovare la letteratura per i bambini è stata esaminata dalla giunta del Comune di Santo Stefano Magra ha avviato le procedure che hanno interessato l’ufficio scolastico regionale e il ministero della pubblica istruzione. Una volta ricevuti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica è arrivato il via libera dalla giunta che procederà all’intitolazione del plesso a Gianni Rodari.