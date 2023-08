La scomparsa di Roberto Colaninno Fautore del rilancio di Intermarine "Amava raccontare le sfide future"

Il nome di Roberto Colaninno è legato anche alla rinascita di Intermarine. Il cantiere sulle sponde del fiume Magra acquistato dal gruppo Immsi nel 2003 da Montedison aveva avuto una svolta, ironia della sorte, proprio nel mese di agosto del 2009 aggiudicandosi una commessa milionaria con la Marina Militare Italiana. Il contratto che ha segnato la ripresa dell’azienda ha però rischiato di diventare carta straccia quando qualche mese dopo, nella notte di Natale, una terribile alluvione invase lo stabilimento di via Alta oltre alla piana di Ameglia e il versante sarzanese.

Nel giorno della scomparsa dell’ex presidente di Telecom e Piaggio, a ricordare quella mattina e i rapporti tra Colaninno e la città di Sarzana ci ha pensato l’ex sindaco Massimo Caleo. "Mi chiamò alle 5 del mattino – ricorda Caleo – mentre ero a Bormio con la mia famiglia per festeggiare il Natale. Mi avvisò per primo dell’alluvione che travolse la vallata e mi precipitai a Sarzana convocando la giunta in urgenza la mattina di Natale per mettere in moto gli interventi. E’ stato un imprenditore che ha riacceso il nome di Intermarine una azienda storica per il nostro territorio che grazie alle commesse con la Marina Militare italiana e successivamente con altri Paesi ha avuto un notevole rilancio riscattando momenti non semplici. E anche il Comune ha sempre avuto rapporti di grande collaborazione e cordialità con la famiglia Colaninno e l’amministratore Corghi". La scomparsa dell’imprenditore mantovano è stata ricordata anche dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. "Un protagonista dell’economia italiana ma anche ligure, visto il suo legame con i cantieri Intermarine azienda leader nella costruzione di navi cacciamine. La sua scomparsa colpisce tutto il sistema produttivo ed imprenditoria".

Anche la senatrice spezzina Raffaella Paita di Italia Viva Azione ne ha tracciato il profilo. "Volevo molto bene a Roberto Colaninno. Ricordo una recente visita alla fabbrica della Piaggio, a Pontedera. Gli brillavano gli occhi nel raccontare le innovazioni, i cambiamenti in atto. E poi le numerose giornate passate a Intermarine, nel mio territorio. Amava raccontare le sfide del futuro, parlava di politica e di impresa con competenza e serietà. Ci mancheranno il suo coraggio, la sua visione moderna e lungimirante. Il Paese perde un grande imprenditore e un grande uomo".

