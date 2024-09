La Samb prepara il debutto. In dubbio Lulli e Pezzola

Ottavio Palladini studia le mosse da mettere in pratica contro l’Atletico Ascoli al don Mauro Bartolini di Monticelli. L’unica certezza è che sarà una partita diversa rispetto a quella di domenica scorsa. Sia per gli uomini in campo sia per l’atteggiamento delle due formazioni. Si giocherà in un terreno di gioco più piccolo rispetto al Riviera ed in sintetico. Ma anche i protagonisti saranno diversi. In casa Samb mancherà Guadalupi che sconta la prima delle tre giornate comminategli dopo l’ultima giornata della passata stagione, ma c’è anche Leonardo Pezzola che ieri ha lavorato a parte ed in palestra a causa di un malanno alla caviglia. La sua presenza è in dubbio per la gara di Ascoli. Lulli e Bouah continuano nella loro tabella personalizzata che ha come obiettivo quello di raggiungere lo stesso livello di condizione dei compagni di squadra. E quindi Palladini ha il dubbio su chi prenderà il posto di Guadalupi. Nel test di ieri pomeriggio con la juniores è stato Candellori a posizionarsi in mezzo con Paolini e D’Eramo ai lati. Ci sono però ancora 48 ore e quindi è inutile sbilanciarsi sull’undici che affronterà l’Atletico Ascoli. In avanti, al momento, sembra che Battista abbia vinto il ballottaggio con Baldassi, mentre in difesa Zini ha fatto coppia con Gennari. Sugli esterni Chiatante e Orfano. Ciò che conterà maggiormente sarà l’atteggiamento mentale con cui la Samb affronterà il match del Bartolini. Si troverà di fronte una formazione estremamente aggressiva con Seccardini che recupererà a pieno regime Maio, Nonni e Ciabuschi. L’Atletico Ascoli fa della grinta e della determinazione le sue armi migliori tra le mura amiche. Senza dimenticare l’ottima impostazione tattica della squadra.

Insomma la Samb non dovrà commettere l’errore di affrontarla con superbia ed approssimazione. Palladini lo sa bene e quindi saprà dare a Eusepi e compagni i giusti input per scendere in campo con la consapevolezza di portare a casa un risultato positivo. Partire bene è sempre di buon auspicio per il futuro. Intanto da ieri mattina sono in vendita i biglietti per la gara del don Mauro Bartolini. Trasferta off limits per i tifosi della Samb residenti in diciassette Comuni: San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Castignano, Castel di Lama, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Offida, Ripatransone, Spinetoli, Porto San Giorgio, Pedaso, Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto.

Benedetto Marinangeli