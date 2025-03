La riflessione di Lucia Mascino. In scena ‘Il sen(n)o’ delle donne

In occasione della giornata internazionale della donna uno spettacolo interamente al femminile in scena al teatro degli Impavidi, venerdì e sabato sera, alle 20.30. Una riflessione critica e spaventosamente attuale sulla sessualizzazione, che ha inizio quando una madre prende una decisione sul corpo della figlia minorenne che scatenerà intorno a lei una serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo, quella che porterà in scena Lucia Mascino – nota al pubblico per vestire i panni del commissario Vittoria Fusco nella serie Sky ‘I delitti del Barlume’ - con ‘Il sen(n)o’.

Lo spettacolo si dispiegherà in un monologo volutamente sfidante, provocatorio e attuale, in cui una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Prodotto dal Centro d’arte contemporanea Teatro Carcano con la regia di Serena Sinigaglia, il testo di Monica Dolan sarà quindi interpretato dall’attrice poliedrica con una lunga carriera alle spalle - che spazia dal teatro, alla televisione, al cinema sia d’autore che popolare – e che ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi tra cui diverse candidature ai Nastri d’argento, il Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018 come miglior attrice protagonista e il Premio Flaiano per il teatro nel 2023.per la produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano. "Quando ho letto il testo un anno fa - spiega Lucia Mascino - ho pensato che fosse urgente portarlo in scena. Abbiamo impiegato un anno con Serena per addentrarci in una materia così toccante, complessa e piena di riverberi come la manipolazione continua della nostra identità che viviamo, immersi come siamo, in modelli di marketing più che in situazioni reali, e come questa manipolazione sia ancora più violenta e fuori controllo nella zona dell’infanzia e dell’adolescenza". Come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura: questo il grande tema che andrà in scena questo fine settimana nel teatro sarzanese.

Il prossimo appuntamento in programma, fissato per sabato 22 e domenica 23 marzo sarà invece con Fabrizio Gifuni che porterà in scena ‘Con il vostro irridente silenzio’, spettacolo che ripercorrerà il memoriale della prigionia di Aldo Moro. Ancora biglietti disponibili per assistere ai singoli spettacoli, acquistabili direttamente alla biglietteria del teatro Impavidi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 20. Iinfo 346 4026006 mail a: [email protected]

Elena Sacchelli