La quadratura nel centrodestra. Tutti uniti su Alessio Binetti: "Siamo noi la vera alternativa"

Alessio Binetti ufficializza la sua candidatura a sindaco per la lista “Arcola protagonista”. Una decisione arrivata dopo che pochi giorni fa lui stesso aveva escluso di assumere un ruolo da protagonista, ma solo di sostegno a un possibile candidato. E si era aperto un ‘ballottaggio’ di nomi in lizza per il ruolo di spicco nel centrodestra che erano oggetto di voci nel territorio: prima gli attuali consiglieri comunali Alessandro Navalesi e Gino Pavero, poi anche l’ex assessore al bilancio Giuseppe Mori. Dopo incontri e concertazioni è invece arrivata la convergenza su Binetti, ex candidato sindaco nel 2019 per “Alternativa per Arcola”, lista con cui era entrato in consiglio comunale, per poi uscirne dopo un anno e entrare in Fratelli d’Italia con il ruolo di dirigente provinciale.

Alessio Binetti, 49 anni, imprenditore, ha gestito una catena di ristoranti a Lerici, anche tecnico del gruppo sportivo della Marina Militare Consubim per il judo. "Saremo un’alternativa compatta a questa amministrazione. Gli ultimi cinque anni di consiliatura trascorsi all’opposizione sono serviti a consolidare un gruppo unito e competente, ci poniamo come unica alternativa all’amministrazione uscente", spiega. E conferma di aver praticamente chiuso la lista che fra pochi giorni presenterà alla popolazione: "Sarà una lista civica che rappresenterà tutti coloro che non hanno apprezzato l’operato dell’amministrazione Paganini, una lista caratterizzata da tutti i partiti di centro destra e un nutrito movimento civico. Siamo al lavoro per costituire un gruppo di persone preparate e disponibili".

Al momento sono certe le partecipazioni di Gino Pavero che in caso di vittoria diventerebbe vicesindaco, di Brunella Righi, Carlo Gregorini, Roberta Pompei, Walter Bacchini e Alessandro Navalesi. "Tutte persone con una marcata esperienza amministrativa ma anche un importante entusiasmo civico – conclude Binetti –. Contiamo di definire la lista entro il 25 aprile e di metterci immediatamente al lavoro per le imminenti elezioni. Essere indicato come il catalizzatore di tutto il disappunto verso l’amministrazione Paganini è una grande responsabilità, ma allo stesso tempo un grande stimolo, sarò e saremo motivati per una campagna elettorale precisa e puntuale, certi che oggi i nostri concittadini abbiano ben capito cosa significhi continuare ad affidare l’amministrazione del comune di Arcola ad una giunta di centrosinistra".

