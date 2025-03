La pubblica assistenza piange l’ex presidente Giuseppe Cozzani

Se n’è andato Giuseppe Cozzani, per anni alla guida della Pubblica assistenza di Vezzano. Dei Prati di Vezzano dove ha sempre vissuto, Cozzani era pensionato dell’Atc, in molti lo ricordano dopo una vita vissuta alla guida degli autobus, e di continuo impegno nel volontariato. Aveva 71 anni, ha combattuto fino all’ultimo con i problemi di salute, dimostrando sempre forza e coraggio. "Una brutta notizia – ha commentato il sindaco Massimo Bertoni –. C’era una conoscenza personale pertanto il rammarico è grande come grande il ringraziamento e il ricordo per l’impegno promosso verso la comunità vezzanese. Siamo vicini e abbracciamo la sua famiglia". Una benedizione sarà impartita domani alle 10,30 alla chiesa del Molinello. Per richiesta della famiglia nessun fiore, ma opere di bene a favore della Pubblica Assistenza di Vezzano.