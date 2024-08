La prossima ’Soffitta nella strada’: "Alzeremo l’asticella della qualità. Gli spazi torneranno a pagamento"

È iniziata il due agosto con un black out che per diverse ore ha oscurato un’intera sezione del centro storico. È finita il 18 in piena allerta meteo arancione. Ce la ricorderemo la sessantesima edizione della Soffitta nella Strada appena conclusa. Ma non solo per questo. "Al netto di quanto è successo – dichiara l’assessore al commercio di Sarzana Luca Ponzanelli - sono molto soddisfatto dell’andamento complessivo della manifestazione. Abbiamo superato tutte le difficoltà. Abbiamo triplicato il numero di espositori portandolo a oltre cento. Non ci sono ancora i dati ufficiali ma anche la presenza di pubblico è stata straordinaria, registrata e molto apprezzata anche da commercianti e ristoratori".

Il merito? "Sicuramente un buon contributo lo ha dato la nuova promozione affidata alla campagna pubblicitaria che abbiamo pianificato fin da aprile" risponde Ponzanelli, dichiarandosi già pronto non solo a lavorare alla prossima edizione, ma a moltiplicarne le date. "L’ho già detto e lo ripeto - sottolinea - la Soffitta è l’evento commercialmente più importante per Sarzana. C’è bisogno di più Soffitta. Penso a una tre giorni natalizia, a un’edizione pasquale e, se si riesce, una mensile". Le difficoltà non mancano, ammette l’assessore, a cominciare dal meteo, ma le soluzioni si possono trovare. Vedremo.

Nel frattempo, degli aggiustamenti vanno messi a punto per la prossima edizione di agosto. A cominciare dai bambini, presenza ormai storica nella soffitta, che quest’anno sono stati un po’ sballottati. "È vero - ammette l’assessore - e per loro prevedo una collocazione più ordinata. Lo spazio a loro dedicato era in piazza Battisti, ma quando sono andati a sistemarsi lì hanno trovato tutti gli spazi occupati e si sono spostati autonomamente in piazza Garibaldi. Dopo un momento iniziale di confusione, ce li abbiamo lasciati, ma non è una procedura corretta e l’anno prossimo non si dovrà ripetere". Altri aggiustamenti? "Il percorso - aggiunge l’assessore - ha funzionato bene in tutte le zone ma può essere migliorato. Per esempio alleggerendo un po’ piazza Matteotti".

Tra le novità in arrivo per l’edizione 2025 Ponzanelli anticipa che insisterà sulla promozione per attirare nuovi espositori; alzerà ancora l’asticella della qualità; cambierà il regime di occupazione del suolo pubblico che, dall’anno prossimo, tornerà a pagamento per tutti gli espositori, ad eccezione di quelli che hanno attività commerciale a Sarzana.

Alina Lombardo