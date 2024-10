La proposta in consiglio comunale. Campo da calcio in centro ad Arcola

Un piccolo campo da calcio nel centro di Arcola. Nell’ultima seduta di consiglio, l’esponente di opposizione Simone Marcobello ha chiesto all’amministrazione un impegno per diversificare l’offerta sportiva sul territorio, ad esempio per quanto riguarda il calcio che in questo momento ha spazio alle Pianazze mentre in centro non ci sono strutture per questa disciplina che appassiona molti. La sindaca Monica Paganini ha spiegato come lo sport sia proprio uno dei temi fondamentali della programmazione e ha elencato molti obiettivi: il potenziamento delle strutture del territorio, con il reperimento delle risorse non solo tramite i bandi ma anche grazie a privati. "E’ vero – ha spiegato – due sono i punti del territorio maggiormente serviti dalle strutture sportive ma le Pianazze sono al confine con Spezia e Romito è al confine con Ameglia: riescono quindi a dare un servizio trasversale, parliamo di centinaia di bambini e ragazzi". Per la parte centrale del territorio comunale, ad esempio al Ponte dove c’è un impianto polivalente, ci sono progetti per ampliare l’offerta. "Anche per la parte centrale, quella del Polivalente – ha detto Paganini – c’è un progetto di riqualificazione che prevede l’inserimento di un piccolo campo da basket e da calcio: gli spazi ci sono e si aggiungeranno a quelli esistenti, tennis, padel e pista di pattinaggio, per dare una risposta multidisciplinare importante".

Intanto anche le palestre funzionano e in particolare quella di Romito potrebbe essere affidata in gestione: "Punteremo molto sul bando della palestra di Romito nella speranza di attrarre società che potrebbero dare una risposta sportiva anche diversa, ad esempio ci manca la pallavolo – ha concluso la sindaca di Arcola –. Auspico che tra le tante associazioni che potranno mettersi insieme ci possa essere anche questo sport". Un passaggio è stato fatto anche sul River, complesso sulla quale era pesata una controversia giudiziaria che ne aveva bloccato gli impegni sportivi: "Il River ha ricominciato l’attività, seppure in modo meno importante e nel rispetto delle regole".

Cristina Guala