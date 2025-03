La primavera della Firmafede. Eventi di rilevanza nazionale negli spazi restituiti alla città. Tra marzo ed agosto le mostre dedicate a De Chirico e alla valorizzazione di artisti del territorio. E in estate tornerà anche la Mostra dell’antiquariato che festeggia la sua 37ª edizione

Affiancare grandi mostre di respiro nazionale a esposizioni di artisti locali. Questa l’idea promossa dall’assessore alla cultura Giorgio Borrini che a breve si concretizzerà negli spazi della Fortezza Firmafede, oggetto di importanti lavori di recupero realizzati dalla Direzione regionale Musei nazionali Liguria nell’arco dello scorso biennio. Come già anticipato, a partire dal 22 marzo, il complesso mediceo del centro storico cittadino ospiterà, nella sua sala espositiva posta al secondo piano una mostra dedicata a uno dei più grandi artisti del Novecento. ‘Giorgio De Chirico. La Metafisica della Creazione’, prodotta dall’associazione Metamorfosi in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e con il Comune di Sarzana, sarà aperta al pubblico fino al 21 luglio. L’esposizione, a cura di Lorenzo Canova, presenterà una selezione di cinquanta importanti opere – tra quadri, opere su carta e sculture – provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma che rappresentano in modo efficace la ricerca di uno dei maggiori pittori del Ventesimo secolo, focalizzandosi sulla fase Neometafisica dell’artista, ovvero sugli ultimi dieci anni di vita di de Chirico, un periodo di intensa creatività in cui le sue opere non sono semplici ripetizioni del passato, ma rappresentano una nuova e brillante fase di ideazioni e rivelazioni, in cui lo stesso De Chirico reinterpreta il proprio periodo giovanile metafisico mescolandolo con le suggestioni dei lavori degli anni Venti e Trenta.

In contemporanea, nelle sale del piano terra della Fortezza Firmafede, e fino al 21 aprile, sarà possibile visitare ‘Big Sur Painting Series’, la mostra di Ivan Vitale Lazzoni, a cura di Luca Nannipieri. Promossa da Regione Liguria, Confcommercio, Comune di Sarzana, Ministero della Cultura – Musei Nazionali Liguria, la mostra – nata da una riflessione di Vitale Lazzoni durante il periodo del lock down - racchiude venti anni di ricerca pittorica dell’artista, classe 1981. Una riflessione introspettiva sul concetto di isolamento sociale raccontata, attraverso una serie di dipinti, con una narrazione pittorica fedele alle emozioni del momento, ma allo stesso tempo carica di profonda analisi interiore.

Ma non è tutto. Dal 25 aprile e fino al prossimo 8 giugno, sempre al primo piano del complesso mediceo, si terrà la mostra di Alessandra Gasparini dal titolo ‘Tutto il mare in una buca’. Mentre dal 14 al 24 agosto, nell’ambito della XXXVII edizione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato – Città di Sarzana, la Fortezza Firmafede accoglierà espositori provenienti da tutta Italia. Con i suoi 850 metri quadri di spazi espositivi nell’ala est e oltre 1000 all’aperto, una sala convegni multimediale e i suoi suggestivi sotterranei, la Fortezza Firmafede consolida il suo ruolo di simbolo della storia e dell’identità di Sarzana, diventando contenitore multifunzionale di eventi, mostre, concerti e dei principali appuntamenti culturali della città.

Elena Sacchelli