La polizia con la Tonale. Un’auto all’avanguardia

Per presentare la nuova auto della polizia, l’Alfa Romeo Tonale assegnata al commissariato di Sarzana, miglior location non poteva esserci. "Grazie alla disponibilità della Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria – ha detto il questore Lilia Fredella – abbiamo potuto girare il video e scattare le foto nell’anfiteatro romano di Luni".

All’incontro era presente anche il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri: "Un onore che va al di là del rapporto col questore, un riconoscimento per il nostro territorio e un’opportunità di pubblicizzare la zona archeologica".

La Tonale diventerà l’auto ’di punta’ del commissariato di Sarzana e la dirigente Annamaria Ciccariello ha espresso soddisfazione: "In Val di Magra abbiamo 55mila abitanti, di cui 26mila a Sarzana, siamo onorati di prestare servizio sul nostro territorio con un’auto del genere".

Ci sono infatti alcune caratteristiche tecniche della Tonale che ben si adattano alla Val di Magra. E’ toccato al commissario Costantino Scocca illustrarle: "E’ alta 15,6 centimetri da terra, più delle altre auto, per poter affrontare anche i terreni sconnessi. E’ un crossover, una via di mezzo tra una berlina e un fuoristrada, 1.500 cc benzina hybrid da 163 cavalli, lunga 4,5 metri, larga 1,80 con un cambio a sette rapporti".

L’ispettore Davide Gandola capoturno della squadra volante ha poi spiegato come le auto della polizia non sono più una copia delle auto civili, ma hanno delle dotazioni particolari. "La Tonale è equipaggiata con il sistema ’Mercurio Extended’ che viene usato per velocizzare i controlli durante gli interventi operativi, un filo conduttore stabile tra macchiana e centrale operativa, ma che non sostituisce la radio". Tempi che cambiano, una volta sulle auto della polizia non c’era neanche il navigatore e gli operatori si portavano dietro il... Tuttocittà.

Massimo Benedetti