La Pentagonale diventa museo e spazio mostre

La Torre Pentagonale di Arcola, edificio storico risalente al X secolo, diventa museo. Un’area per esposizioni temporanee di opere di artisti e associazioni che promuovano la conoscenza del territorio e del paesaggio, delle sue specificità antropologiche, storiche ed artistiche. Si chiamerà "La Pentagonale - MAP Museo di Arti e Paesaggi Arcola", il Comune ha dato mandato all’area Tecnica di richiedere il nulla osta alla Soprintendenza dell’ Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per il mutamento di destinazione d’uso della Torre Pentagonale, per un utilizzo compatibile con il suo carattere storico e tale da non recare pregiudizio alla sua conservazione. Conclusi i lavori di ristrutturazione di piazza Muccini, del Castello Obertengo e gli allestimenti della Sala Pertini, ex sala del Consiglio, posta all’ultimo piano del castello, con pitture e installazioni a cura dell’artista arcolano Walter Tacchini, la sua mostra "Archetipi Danzanti", che era stata anche a Varese, sarà quella inaugurale del nuovo spazio espositivo Map. Un’inaugurazione del museo che renderà omaggio all’artista arcolano dal respiro internazionale, che ancora risiede e ha lo studio nel borgo di Trebiano e che, grazie alle sue realizzazioni ha contribuito a far conoscere il territorio e il nome di Arcola oltre i confini nazionali. La sua esposizione sarà unita alle maschere africane della collezione Castiglioni, per il periodo da giugno 2023 a giugno 2024. L’evento di apertura e inaugurazione della mostra sarà sabato 3 giugno.

C.G.