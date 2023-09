La partita a... carte bollate. Comune e Luni Calcio litigano sui costi dell’impianto ’Parodi’

La partita si sposta adesso dal campo di gioco al Tribunale e di fronte si troveranno schierati il Comune di Luni e la società sportiva Luni Calcio. La giunta infatti ha deciso di costituirsi in giudizio per ottenere il saldo delle pendenze economiche legate alla gestione temporanea dell’impianto sportivo ’Lino Parodi’ in località Gaggio, che è stato al centro di recenti interventi di manutenzione e riqualificazione urgenti. Il braccio di ferro tra ente e società sportiva è iniziato quando il gestore temporaneo in forza di una convenzione della durata di cinque anni ha anticipatamente risolto il contratto riconsegnando quindi la struttura principalmente adibita al calcio, dotata di due campi in erba e terra battuta, spogliatoi e tribuna ma anche disponibile per altre attività sportive oltre che supportata da un punto di ristoro e area giochi per bambini. Dai controlli successivamente eseguiti dai tecnici comunali erano però emerse gravi inadempienze contrattuali a carico della società sportiva. Opere che sono state invece realizzate dallo stesso Comune dopo la presa in carico della struttura che ne ha chiesto la compensazione senza però ottenerla.

Per questo il responsabile dell’area edilizia a fronte dell’inadempimento della società e considerato che ad oggi quest’ultima non ha riscontrato le richieste di pagamento ha ravvisato la necessità di un’azione giudiziaria finalizzata alla difesa delle ragioni dell’ente e in particolare al recupero coattivo dei crediti spettanti e al risarcimento del danno subito. E’ stato così conferito il mandato al responsabile del servizio competente l’ingegnere Lorenzo Del Santi di individuare l’avvocato che rappresenterà il Comune di Luni nel percorso legale al fine di attivare ogni tutela giuridica. Per la nuova gestione dell’impianto sportivo "Lino Parodi" intanto il Comune di Luni ha aperto un bando raccogliendo le manifestazioni di interesse che sono al vaglio dell’apposita commissione comunale.

Inoltre la struttura è al centro di un grande progetto di riqualificazione commissionato a un importante studio specializzato nella realizzazione di impianti destinati alla pratica sportiva polivalente ma l’ente pubblico non avendo la possibilità della gestione diretta deve necessariamente trovare supporto in associazioni e società esterne.

m.m.

Nella foto: il sindaco di Luni Alessandro Silvestri