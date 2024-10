La nuova piscina di Santa Caterina: "I lavori sono nella fase conclusiva"

Qual è lo stato attuale dei lavori di realizzazione della piscina di Santa Caterina? A rispondere all’interpellanza protocollata dal consigliere del Pd Vico Ricci è stato l’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini che, dopo aver ripercorso tutte le tappe che dalla posa della prima pietra avvenuta ben 14 anni fa, hanno portato l’amministrazione Ponzanelli a intercettare i finanziamenti necessari per concludere l’onerosa opera e a far ripartire, non senza difficoltà, i lavori nel 2021, è arrivato ad elencare lo stato dei fatti.

"Dalla ripresa dei lavori – spiega l’assessore competente – si è riscontrata una difficoltà di reperimento dei materiali ed un aumento dei costi che ha allungato i tempi di esecuzione dell’impresa appaltatrice, ma i lavori sono ora nella loro fase conclusiva". Posati tutti i cappotti esterni, gli infissi e la distribuzione degli impianti anche al piano terra tra cui gli spogliatoi. Completati tutti gli intonaci interni, i massetti sul terrazzo e le grondaie. Già depositati nel cantiere anche i teli di rivestimento delle due vasche. "Gli uffici stanno verificando la progettazione delle aree esterne – prosegue l’assessore alle opere pubbliche - per mandarla a gara e concludere quindi le aree verdi, il parcheggio e l’impianto fotovoltaico necessario ad abbassare i costi energetici a carico del futuro affidatario. Opere che, anche per logica di cantiere, saranno affidate alla conclusione di quelle interne".

Ma gli uffici stanno vagliando anche un’ulteriore possibilità, ovvero quella di affidare una variante migliorativa – restando all’interno del quadro economico a disposizione – per completare ulteriormente le finiture e rendere più appetibile il futuro bando di gestione. Ancora non è dato sapere quando la nuova piscina di Santa Caterina, che dovrebbe diventare il punto di riferimento per gli appassionati di nuoto di tutta la Valdimagra, sarà finalmente conclusa e aperta al pubblico. Un’opera il cui progetto risale al 2002, e il cui costo supera i 2 milioni di euro. I lavori di realizzazione sono infatti stati finanziati grazie a 1 milione e 500 mila euro del Cipe e ai 600 mila euro di Regione Liguria, cui va aggiunto un cofinanziamento comunale di circa 105 mila euro.

Elena Sacchelli