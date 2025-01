La notte bianca al liceo classico. Parentucelli

‘Se tu segui tua stella..’. Questo il titolo della notte bianca organizzata dagli studenti del liceo classico del Parentucelli Arzelà che si svolgerà nell’auditorium dell’istituto venerdì dalle 21. Verrà così portata avanti una tradizione decennale del Classico che però questa volta sarà rivolta anche a chi, a quell’indirizzo così completo e affascinante che da alcuni anni a questa parte sembra attrarre sempre meno ragazzi, sta pensando di iscriversi.

In scena performance musicali e teatrali progettate dagli stessi studenti del liceo e curate e progettate con l’ausilio dei loro docenti. Quella di dopodomani sarà a tutti gli effetti una serata di festa per celebrare la cultura classica, ma anche un’occasione per dare spazio alle passioni e alle attitudini di ciascuno studente.

Gli alunni, infatti, si alterneranno sulla scena proponendo una serata di spettacolo e intrattenimento, tra esibizioni musicali, esperienze di performatività del testo, teatro di prosa e molto altro ancora, nell’intento di valorizzare al contempo le attività svolte nella didattica ordinaria, le abilità maturate e il loro protagonismo.

Rientrando a tutti gli effetti nelle attività di orientamento promosse dall’istituto superiore sarzanese diretto da Generoso Cardinale, porte aperte a tutti i ragazzi delle terze medie e i loro genitori che avranno così modo di respirare in prima persona l’aria che tira al Classico.