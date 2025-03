La mozione per riconoscere lo Stato di Palestina. No del centrodestra alla proposta dell’opposizione

La maggioranza del consiglio comunale di Sarzana non ha riconosciuto lo stato di Palestina. La mozione presentata dai gruppi di minoranza del Partito democratico e Sarzana Protagonista sulla spinta di diverse associazioni – tra cui l’Anpi – è stata rigettata dal centrodestra. Una mozione che aveva lo scopo di prendere posizione sul conflitto israeliano-palestinese e di spingere all’amministrazione a farsi portavoce con un’azione congiunta a livello provinciale e regionale da presentare al Governo, volta a riconoscere lo stato di Palestina.

"Come già avvenuto per il riconoscimento di Israele da parte dell’Onu nel 1948 – ha spiegato la capogruppo del Pd, Beatrice Casini, durante l’illustrazione della mozione – per il rispetto dei diritti umani e per dare pieno riconoscimento e validità alla prospettiva di due popoli due stati, che non può essere riconosciuto previo il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina".

Ma la maggioranza ha detto no: "Riteniamo che la mozione sia stata presentata in maniera troppo semplicistica – ha replicato Roberto Italiani (Lega) a seguito di una riunione interna alla maggioranza –. Tutti auspichiamo la pace e che i due popoli possano vivere in due stati. Sappiamo che però che i paesi arabi non hanno ancora riconosciuto lo stato di Israele e che esiste Hamas, che è considerata l’associazione di riferimento da almeno un terzo del popolo palestinese. Ci sono aspetti preliminari da trattare e per questo riteniamo che al momento la mozione non possa essere accolta".

"Dei 193 stati membri dell’Onu, 143 riconoscono il diritto dei palestinesi di esistere come entità – ha concluso Casini –. Dal maggio scorso anche Spagna e Irlanda, ad eccezione di Italia e Stati Uniti d’America. Questi popoli sono in conflitto da sempre e abbiamo recentemente assistito a occhi chiusi allo sterminio di Gaza, con 20 mila bambini uccisi. Ci dispiace che Sarzana bocci questa proposta e assieme la volontà di gridare alla pace".

E.S.