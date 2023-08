La Luna raccontata ai più giovani Tra astronomia e astronautica Libro divulgativo di Claudio Cosci

La Luna raccontata ai ragazzi. E’ l’obbiettivo del libro opera di Claudio Cosci, Se siete appassionati di astronomia, di esplorazione spaziale o semplicemente di storie avvincenti, non potete perdervi il nuovo libro di Claudio Cosci, non a caso intitolato “Papà che bella la Luna, me la racconti”. L’autore accompagna in un viaggio immaginario tra i crateri, i mari e le montagne lunari, raccontando le scoperte scientifiche e le missioni umane che hanno esplorato la Luna, le curiosità e le leggende che la riguardano, le immagini spettacolari che ci regala ogni notte. "Il libro è pensato per avvicinare i ragazzi, soprattutto delle medie e delle prime classi delle superiori, al tema dell’astronomia e dell’astronautica – spiega l’autore –. Ho scelto la Luna come argomento principale perché è facilmente osservabile senza l’uso di costose apparecchiature e ha sempre suscitato un grande fascino. Ho cercato di scriverlo in modo semplice e coinvolgente, senza usare termini troppo scientifici, per stimolare la curiosità".

Claudio Cosci, 56 anni, di Castelnuovo Magra, è specializzato in elettronica e telecomunicazioni, appassionato di astronomia e di astronautica. Lavora nel campo dell’elettronica di navigazione per mezzi subacquei. Parallelamente alla carriera professionale, ha coltivato la passione per l’astronomia e l’astronautica. “Papà che bella la Luna, me la racconti farà scoprire anche ai lettori adulti tante cose interessanti sulla Luna, dal suo aspetto fisico alla sua influenza sulla Terra, dalle sue fasi alle sue eclissi, dalle sue maree ai suoi futuri programmi di esplorazione. Riferimenti anche alle lune degli altri pianeti del sistema solare ed alle missioni e alle scoperte della Nasa.