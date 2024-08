La gente al mare e lui forza l'auto in sosta: arrestato a Marinella un 31enne di Massa

Sarzana, 7 agosto 2024 – Due arresti ieri da parte dei carabinieri della Compagnia di Sarzana. Alla mattina, alle 11.30 a Marinella di Sarzana i militari hanno sorpreso un 31enne, originario di Massa, intento a forzare – con uno strumento da scasso - la portiera di un’autovettura posteggiata nel parcheggio di viale Giovanni da Verrazzano.

Poi, nel pomeriggio, nella centralissima via del Carmine a Sarzana, i carabinieri hanno controllato un 41enne del luogo che è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento.

Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, nelle rispettive abitazioni, in attesa dei processi, con rito direttissimo, che si sono celebrati nella mattinata odierna nel Tribunale della Spezia. Per entrambi, dopo la convalida, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.