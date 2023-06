La doppia rotatoria di Serravalle Al via i lavori per la nuova opera "Migliorerà traffico e sicurezza"

Un’opera attesa da sempre, studiata per ridurre la pericolosità dell’intreccio di vie nella piana di Luni. Il progetto presentato dal Comune ha trovato la piena condivisione di Regione Liguria che ha finanziato con oltre 500 mila euro le rotatorie tra l’intersezione di via Provinciale con le vie Larga e Monte dei Frati. Da domani si apre il cantiere che dovrebbe terminare l’infrastruttura in circa 130 giorni di lavoro. Ma non sarà questa l’unica soluzione stradale prevista dall’amministrazione comunale.

"L’auspicio - ha spiegato l’assessore Federico Sebastiani - è quello di riuscire a portare a termine in breve tempo anche altre tre rotonde che abbiamo individuato in punti nevralgici del territorio". L’idea di mettere ordine a un tratto molto trafficato e non privo di insidie per pedoni a automobilisti è anche corredato da ulteriori migliorie alla sede stradale. "Infatti - prosegue l’assessore Sebastiani - è prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede pubblico lungo via Dogana che consentirà di mettere in sicurezza uno dei tratti stradali a maggior flusso veicolare e pericolosità, garantendo lo snellimento del traffico, una maggiore sicurezza dell’utenza debole e più a rischio ovvero pedoni e ciclisti oltre a migliorare la circolazione degli automobilisti. Il progetto è frutto di un lungo lavoro di squadra e di una programmazione mirata, che ha condotto l’amministrazione comunale, promotrice del progetto, a lavorare in sinergia con la Provincia di Spezia per reperire i necessari stanziamenti regionali". La riqualificazione di via Provinciale è partita nello scorso inverno mettendo a frutto una serie di finanziamenti intercettati dopo i danni provocati dall’erosione del torrente Parmignola. A piccoli passi sono state ricostruite le sponde arricchendole con preziosi camminamenti. Il progetto si sposta adesso più a nord, verso la zona del municipio.

"E’ stata premiata la nostra progettazione - conclude l’assessore Sebastiani - e la tenacia dei progettisti dell’ufficio tecnico comunale e della polizia municipale che hanno continuato a lavorare sul tema della sicurezza stradale anche nei periodi dell’emergenza sanitaria. Ci siamo fatti così trovare pronti con le progettazioni all’apertura dei bandi regionali trovando il prezioso sostegno economico alla nostra programmazione, altrimenti difficile soltanto con le sole risorse comunali".

Massimo Merluzzi