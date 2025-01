La crimedy ‘Minerva in Fiamme’

Alla biblioteca Doria di Lerici, oggi alle 18, presentazione del libro ‘Minerva in Fiamme’ della nota autrice spezzina Susanna Raule, con il quale esordisce nella categoria Giallo Mondadori: un crimedy pieno di suspense e humour e con una protagonista d’eccezione, Minerva Blanc, psicologa e psicoterapeuta quarantenne in forza al Centro per adolescenti della Spezia che, dopo quindici anni di (più o meno) educata convivenza con la sclerosi multipla, sa di aver appena vinto un pit-stop in ospedale causa recidiva in corso. Ignora, invece, che al lavoro la aspetta la notizia che ogni terapeuta teme: un suo paziente è morto. Si tratta di Angel, sedicenne in terapia obbligata dopo l’arresto per spaccio. Un incidente, dicono i rilievi, ma a lei sembra un incidente sospetto. Minerva inizia a indagare quasi per caso, ma a ogni domanda ne saltano fuori altre. Investigano anche i colleghi con le loro fisime: la tirocinante, la psichiatra e la neurologa.