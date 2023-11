La comunità piange Giovanni Fontana

Un dolore grande per la comunità di Arcola: se n’è andato Giovanni Fontana, capo operaio del Comune per diversi anni, persona benvoluta da tutti. Sempre attivo e operoso – raccontano colleghi e amici –, fu il fondatore della Sagra della Polenta di Baccano. Un uomo che non si tirava mai indietro quando c’era da fare qualcosa per il suo paese e per i suoi compaesani, tant’è che si era impegnato come volontario sia della Croce Verde che dell’Arci Baccano. Proprio quest’ultima associazione lo ricorda con affetto: "Con lui se ne va una parte di storia dell’Arci di Baccano; una figura di riferimento che aveva la capacità di unire e coinvolgere tutti. Resterà storica la sua Sagra della Polenta che ci impegneremo a portare avanti facendo del nostro meglio".

Al ricordo dell‘Arci Baccano si unisce quello Daniela Tresconi, scrittrice arcolana: "Divertente, simpatico, sempre con la battuta pronta, avevi creato proprio un bel gruppo, la collaborazione e l’amicizia erano alla base di tutto. Ma il tuo vero mondo era fuori: gli impegni con il partito, le associazioni di volontariato, la Croce Verde, l’Arci Baccano, la festa della befana, quella della polenta. Non c’era evento o manifestazione in cui tu non fossi presente". In lutto anche la Croce Verde di Arcola, per la quale non se ne va solo un volontario, ma se ne va un amico.

Cristina Guala