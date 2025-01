La commozione al “Dario Damiani Day”: "Vogliamo che diventi un evento annuale"

Diventerà con ogni probabilità un evento annuale il "Dario Damiani Day" che, a memoria di quel dirigente indimenticabile per la pallavolo nostrana a cui il torneo è dedicato, si è disputato nella sua prima edizione al Palamariotti nello scorso weekend. È, infatti, questo l’intento della Npsg Trading Logistic e della Rainbow La Spezia che erano organizzatori della manifestazione.

Non sono stati comunicati risultati perché l’unica cosa che contava veramente era commemorare Damiani, scomparso prematuramente l’anno scorso. Per la cronaca partecipavano nel triangolare maschile la Npsg Trading Logistic (Serie B), il Valdimagra S. Stefano e il Migliarino Pisano, entrambe squadre di Serie C, mentre in quello femminile la Rainbow, capolista nel proprio girone di Serie D ligure, l’Admo Lavagna (C ligure) e l’Orsaro Filattiera (1.a Divisione toscana).

Il momento più commovente è stato quello in cui Marco, figlio di Dario, che con lui dirigente giocò e allenò, ha ricevuto dagli organizzatori, insieme al figlio Luca, una targa commemorativa tra lo scrosciante applauso dei presenti. Un evento che si è svolto davanti ad una buona cornice di pubblico e che è nato con l’obiettivo di ricordare un uomo che ha avuto un ruolo importante nella storia della pallavolo spezzina, soprattutto nel settore femminile. È stato mattatore nel volley locale tra i ranghi dell’allora Avis in campo maschile, ma è principalmente nel versante femminile che ha avuto i successi maggiori. Al Centro Volley Spezia, un paio di volte in B2, fu sua la regia e anche nell’ultima impresa, pochi anni fa, culminata con la conquista della B1, prima del ritiro, il suo fondamentale contributo è stato enorme.

La Npsg Trading Logistic e la Rainbow La Spezia, che ben hanno conosciuto e apprezzato il suo lavoro, non potevano quindi non dedicargli una giornata speciale. Da una parte il club biancazzurro dove Dario ha cominciato la sua attività dirigenziale, seguendo il figlio che aveva iniziato a praticare questo sport, e dall’altra parte la società orange che nel femminile ha raccolto la sua eredità.

Ilaria Gallione