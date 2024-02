La caserma della Finanza. Realizzata sul terreno confiscato alla criminalità

La nuova casa della guardia di finanza sta prendendo forma. Un percorso partito da lontano che ha visto il Comune di Sarzana impegnato nella salvaguardia dell’operato delle fiamme gialle in cerca di una nuova caserma che sostituisca quella attuale alle Missioni che verrà inserita nel progetto di ampliamento della struttura gestita da don Martini. Lo spazio di Boettola, nel quartiere di Santa Caterina, individuato per la realizzazione della caserma è un terreno confiscato anni fa alla criminalità organizzata destinato appunto alla costruzione della caserma e alloggi. Ieri dopo la presentazione del progetto in sala consigliare nella successiva cerimonia organizzata sul cantiere aperto è stata scoperta la pietra angolare come avvio dell’intervento. Accolti dalla sindaca Cristina Ponzanelli hanno presenziato all’importante giornata il Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, il comandante regionale Liguria della guardia di ginanza generale Cristiano Zaccagnini, il direttore regionale dell’agenzia del demanio Liguria Giovanni Zito, la dirigente dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Simona Ronchi, il responsabile dell’area tecnica agenzia del demanio Riccardo Bianco, il comandante provinciale guardia di finanza colonnello Benedetto Labianca e i militari della caserma di Sarzana diretti dal capitano della compagnia Davide Luzi. L’importanza dell’intervento è stata sottolineata anche dalla sindaca Cristina Ponzanelli.

"Questo è un giorno di festa per la città, per il nostro territorio e per lo Stato - ha spiegato - ci sono giorni in cui la società si riscatta, in cui lo Stato vince, in cui il bene ha la meglio. Giorni come questo, di festa per la città, per il nostro territorio e per lo Stato. Abbiamo voluto chiamare Festa della Legalità questo momento e ringraziamo tutti per l’impegno e il sostegno. Questa sarà la nuova casa della guardia di finanza a Sarzana e di questo la nostra città è profondamente orgogliosa e riconoscente nei confronti di quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo obiettivo. Sono felice per la nostra guardia di finanza, ringrazio tutte le donne e gli uomini impegnati per la nostra sicurezza. La legalità è un valore inestimabile a cui ognuno deve improntare il proprio agire, che sia istituzione o cittadino: è una missione che coinvolge tutti noi ogni livello". L’area di costruzione si sviluppa su una superifice compessiva di 1200 metri quadri suddivisi tra gli spazi destinati agli uffici, alloggi e nel corso della visita al cantiere è avvenuto lo scoprimento di una targa che simboleggia la pietra angolare sulla quale verrà edificata la struttura e servizi con spazi verdi e utilizzo di materiale per il risparmio energetico.

Massimo Merluzzi