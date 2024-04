La base dell’elisoccorso : "Manca solo un via libera"

L’elisoccorso del Levante ligure, con base a Sarzana, si farà. Lo conferma l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, replicando alle critiche del consigliere e segretario regionale del Pd, Davide Natale, che ha sollevato il nodo dei ritardi nella realizzazione della più volte annunciata base del servizio, prevista in località San Lazzaro. "Regione Liguria ha postoin essere tutte le attività propedeutiche alla sua apertura, dagli accordi con l’Aeroclub Lunense ’Pietro Lombardi’ che ospiterà la base a quelli con Airgreen che eserciterà il servizio, dalla formazione del personale all’acquisto dell’hangar che ospiterà l’elicottero – sostiene l’assessore Gratarola –. Ora stiamo attendendo un’autorizzazione dell’Aeronautica Militare per arrivare alla conclusione dei lavori e rendere a tutti gli effetti operativo il servizio". Stavolta nessun sbilanciamento sui tempi, visto che le promesse di attivazione per l’inizio di questo anno sono ormai state deluse. La risposta di Gratarola, arrivata a margine del consiglio regionale e in seguito all’interrogazione di Natale è stata occasione anche per una ulteriore precisazione: "Sul rinnovo della convenzione con i Vigili del fuoco ricordo che quella attuale ha validità fino al 31 dicembre 2024. Come Regione siamo intenzionati ad avviare una interlocuzione con il Ministero dell’Interni e con il Dipartimento Vigili del Fuoco per valutare la disponibilità di un eventuale rinnovo alla luce della presenza del servizio esaustivo offerto dalla base di Villanova d’Albenga e dalla base di San Lazzaro in Sarzana di prossima apertura. I Vigili del fuoco avevano preannunciato la possibilità di non rinnovare la convenzione come avvenuto in tutte le altre regioni italiane nelle quali non è più presente questo servizio".