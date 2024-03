Katia Cecchinelli ci prova. In corsa col centro sinistra: "Sindaco a Castelnuovo"

La prima donna del centrosinistra in corsa per il ruolo di sindaco. Il compito politico da sempre ricoperto dalla maggioranza di Castelnuovo Magra da uomini, è stato affidato a Katia Cecchinelli che ha trovato il consenso della coalizione ’Uniti per Castelnuovo’ composta da Partito Democratico, Rifondazione, Psi, Verdi e Azione. Sarà l’assessore uscente (due mandati consecutivi in giunta, insegnante di musica e sostegno) a provare a dare continuità al lavoro impostato dalla amministrazione uscente, presentandosi alle amministrative di giugno con grande volontà e idee chiare pur sapendo che la contesa sarà molto impegnativa. Sul fronte avversario infatti si è già schierato Gherardo Ambrosini, ex assessore della stessa giunta ma in disaccordo proprio per la scelta della lista di non convocare le primarie ma puntare senza esitazioni su Katia Cecchinelli per il post-Montebello.

In realtà sono state settimane di attesa anche perchè il via libera del ministero al terzo mandato avrebbe potuto consentire a Montebello di riprovarci. Ma alla fine ha rinunciato chiudendo dopo 10 anni l’esperienza da primo cittadino e, come confermato, senza ambire a nuovi ruoli nella prossima eventuale amministrazione di centro sinistra. Lavorando però per la candidata come dimostrato presentandosi al suo fianco nella prima uscita ufficiale. Katia Cecchinelli ha inaugurato il point al centro commerciale La Miniera ufficializzando la candidatura e la serie di incontri già fissati.

"Difesa del suolo, recupero della cava Filippi e di Palazzo Cornelio – ha spiegato – saranno le grandi sfide che ci accompagneranno nei prossimi anni. Qualcosa è già stato messo in atto, molto è ancora da fare ma abbiamo ben chiaro il percorso. Stiamo definendo il programma con la squadra che sarà composta da elementi di continuità e anche qualche novità". L’agenda prevede per sabato 6 aprile l’incontro ’Voci del territorio’ alle 10.30 al centro sociale e il 13 alle 17.30 ci sarà invece il riassunto dei 10 anni da sindaco di Daniele Montebello. "La nostra lista guarda sempre al noi – conclude Katia Cecchinelli – rispetto ai personalismi di altri". Inevitabile il riferimento a Gherardo Ambrosini, ex alleato e adesso sfidante, ma anche a Marzio Favini dato per rientrante sulla scena politica. "Qualcuno ha preso strade differenti – conclude – sulla seconda ipotesi mi sembrerebbe strano che una figura che ha avuto un ruolo importante nella nostra lista adesso possa ripresentarsi dopo tanto tempo come avversario".

Massimo Merluzzi