Investimenti milionari per le scuole e le strade

Lavori pubblici ad Arcola: cifre consistenti per strade, scuole, luoghi pubblici. Ecco la mappa dei cantieri aperti e in programma. Saranno 600 mila euro, risorse richieste alla Regione, che l’amministrazione comunale arcolana intende spendere per l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità comunale, per la precisione due strade di importanza fondamentale, via della Repubblica e via Porcareda, che servono di collegamento tra la statale Aurelia e il polo scolastico Bastreri Tancredi.

In progetto anche il secondo e terzo lotto, di cinque complessivi, dell’intervento di restauro, risanamento conservativo e messa in sicurezza della pavimentazione nel centro storico di Cerri per l’importo di 434 mila euro. Sarà oggetto di lavori anche il complesso Piersanti Mattarella, recuperato grazie alla lotta contro la mafia, in cui verranno eseguite opere edili di recupero e di ristrutturazione del piano terra dell’immobile in Via Pedemonte, compresa la fornitura di nuova scala in ferro di accesso al piano primo e predisposizioni impiantistiche principali del costo totale di 15 mila euro.

E poi l’intervento atteso dalle famiglie, la realizzazione della nuova scuola dell’Infanzia in piazza II Giugno finanziata con il Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia del Pnrr che costerà un milione mezzo di euro, al momento la spesa per l’attuale fase di lavorazione è di 382 mila euro.

Sempre in ambito scolastico ricordiamo che Arcola ha partecipato al bando del Miur e ottenuto il finanziamento di 1.451.731 per lavori al plesso scolastico di Romito Magra, dove sarà realizzato il cappotto termico, l’impianto fotovoltaico, saranno sostituiti gli infissi, impianti termici. Non mancano i lavori che interessano i cimiteri: opere edili di manutenzione straordinaria e impermeabilizzazione delle coperture dei cimiteri di Romito Magra e Cerri, per una spesa complessiva di 19.774 euro.