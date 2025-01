Litiga con il fratello e lo investe con l’auto

Castelnuovo Magra, 3 ottobre 2021 - Tra i fratelli da tempo non scorre assolutamente buon sangue parrebbe per questioni di confini, territori da dividersi e l’eredità lasciata dai genitori. Questioni che purtroppo hanno spesso provocato dissapori e violente litigate.

Ma nel primo pomeriggio di ieri la situazione è degenerata e si è andati vicinissimo alla tragedia, anche se la gravità dell’accaduto è già un fatto drammatico tenendo anche conto del grado di parentela tra i rivali. Un episodio che ha fatto il giro del paese e ha scosso la comunità di Castelnuovo Magra. Uno dei due fratelli protagonisti della lite è adesso ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova, sull’altro invece pende l’accusa di tentato omicidio.

Ieri pomeriggio i due uomini sessantenni si sono trovati faccia a faccia nella frazione di Molicciara e hanno nuovamente e soprattutto duramente litigato. Parole grosse e offese fino a quando uno è salito sulla propria vettura e ha travolto l’altro.

Saranno i carabinieri della compagnia di Sarzana intervenuti sul posto a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvalendosi anche del racconto dei presenti. L’investito è rimasto a terra con forti traumi al torace e agli arti il fratello è stato invece fermato dai carabinieri. La scena non è passata certamente inosservata ai vicini di casa che nella disperazione dell’assurda situazione hanno allertato i soccorsi.

I primi a intervenire sono stati i sanitari della Pubblica Assistenza di Luni e l’automedica D2 con medico e infermiere a bordo quindi i militari della stazione di Castelnuovo Magra e i colleghi di Sarzana. Dopo aver valutato le condizioni dell’uomo è stato ritenuto opportuno allertare l’elicottero Drago Bell 412 dei vigili del fuoco che dopo la prima tappa all’ospedale Sant’Andrea della Spezia è ripartito per il San Martino di Genova. Le condizioni del ferito sono infatti ritenute serie.

La lite non sarebbe una novità tra i due fratelli, separati a quanto è emerso da questioni legate alla gestione dei beni di famiglia. Una frattura che, secondo i conoscenti, andrebbe avanti da diverso tempo e i diverbi non sarebbero certamente una novità. Così è stato anche ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, soltanto che questa volta uno dei due contendenti ha avuto decisamente la peggio. I carabinieri della compagnia di Sarzana hanno interrogato l’autore dell’investimento e i testimoni per ricostruire il pomeriggio di follia.

Massimo Merluzzi