Interpellanze e mozioni. Sarà una seduta fiume

Consiglio comunale record domani alle 20.30 nella sala Pentagona ad Arcola. Ben diciassette punti da trattare all’ordine del giorno, sarà una seduta fiume. Dopo le comunicazioni della sindaca Monica Paganini seguiranno sei interpellanze: quella del consigliere Giovanni Enrico Vesco sull’estensione della pubblica illuminazione fino all’ultimo abitato di via Giovato direzione San Genesio ad oggi ancora senza punto luce, le altre sei di Paolo Magliani di Rifondazione Comunista sul plesso di Ressora, la sala polivalente in piazza Due Giugno, la raccolta rifiuti, la torre pentagonale, il parco pubblico in via Porcareda e i lavori di via Fresonara. Seguirà la nomina dei componenti del comitato di gestione dell’asilo nido comunale Fidolfi, la mozione della consigliera Carmela Bianchini capogruppo di maggioranza sull’apertura del tavolo istituzionale per la riqualificazione dell’area Enel, tre ordini del giorno sull’autonomia differenziata, un impegno concreto sull’epilessia, anche lo studio medico sui campi elettromagnetici a tutela della salute dei cittadini liguri. Al punto 15 la mozione di Maurizio Carpanoni sulla tutela dei diritti contrattuali della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune di Arcola. La seduta, aperta al pubblico, sarà trasmessa anche in diretta streaming YouTube: digitare sul motore di ricerca ’consiglio comunale Arcola 14-11-2024’.