Caso infermieri pendolari, l’Asl: “Mobilità avvenuta nei tempi giusti"

La Spezia, 22 maggio 2023 – «Le procedure del concorso regionale e la mobilità attivata da Asl, sono state condotte nei tempi previsti con metodologie adottate in molte altre regioni, con evidenti benefici che, in caso di bandi delle singole Asl, non sarebbero stati possibili".

I settanta infermieri pendolari: “In stazione alle 4 del mattino”

Alisa rigetta dunque quanto sostenuto dal consigliere regionale Pd, Davide Natale, riguardo agli articoli in cui si riporta l’odissea di 70 infermieri spezzini e di zone confinanti, costretti a viaggi estenuanti per andare al lavoro nel Tigullio e ai "tempi lunghi" per accedere alla moblità che li farebbe riavvicinare a casa.

"A seguito del concorso regionale – continua la nota – bandito da Alisa che ha portato ai risultati suddetti, si è deciso, attraverso un altro percorso separato e attivato in questo caso dalla Asl di attivare una procedura di mobilità che consenta agli infermieri residenti nel territorio spezzino ma assunti in Asl4, di poter essere trasferiti in Asl 5, dove è emersa la possibilità di procedere ad altre assunzioni, rispetto alle necessità individuate inizialmente".

E per quanto riguarda la tempistica è ribadito che – "Asl5 ha dato l’assenso perché 32 infermieri possano spostarsi in mobilità da Asl4 in Asl5. Asl4 ha concesso il nulla osta a questi operatori e programmato l’assunzione di altri infermieri per sostituire quelli che in mobilità andranno in Asl 5. Nello specifico 8 saranno operativi dal primo giugno, 5 dal primo luglio. Per altri 8 è in corso di perfezionamento l’assunzione, e la decorrenza dovrebbe essere compresa tra luglio e agosto. Per gli altri 11 si prevede l’assunzione entro il 31 agosto".