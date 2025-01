Incarico regionale per Sergiampietri

Francesco Sergiampietri, capogruppo consigliare di Forza Italia a Sarzana e già coordinatore provinciale del movimento giovanile azzurro per il territorio spezzino, ha assunto un nuovo incarico all’interno del partito fondato da Silvio Berlusconi. Il segretario nazionale di Forza Italia giovani, Stefano Benigni, e il coordinatore regionale, Davide Longordo, lo hanno infatti di recente nominato vice coordinatore della Liguria di Forza Italia giovani.

Inutile dire che la notizia del nuovo incarico, che si affianca ai precedenti, abbia suscitato nel capogruppo di Forza Italia, classe 1994, nuovo particolare entusiasmo. "Grazie a Stefano Benigni e Davide Longordo per le loro parole di stima e di affetto nei miei confronti – commenta Francesco Sergiampietri –. Il nostro obiettivo comune è quello di rafforzare e incrementare il movimento giovanile su tutto il territorio della regione, continuare a dare un contributo per sviluppare e migliorare in tutta la Liguria sulla linea d’onda del lavoro che sta facendo il nostro coordinatore regionale Carlo Bagnasco".

Conclude il giovane esponente politico: "Forza Italia, grazie all’instancabile attività quotidiana del vicepremier Antonio Tajani si sta dimostrando essere il partito garanzia di questo governo, grazie a un suo programma politico vicino agli italiani, come lo dimostrano i sondaggi che ci vedono in costante crescita".