Inaugurata la nuova sede: "Siamo vicini al territorio"

E’ stata inaugurata la nuova filiale innovativa della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana nei locali di via Ronzano angolo via Muccini a Sarzana. Al taglio del nastro soci, clienti e personale e la benedizione di don Emilio Valle ha aperto il pomeriggio di festa. A fare gli onori di casa il vicepresidente vicario, Giuseppe Menchelli, insieme al consigliere Antonio Ruggieri: hanno spiegato quanto Bvlg sia oggi un riferimento importante per tutto il territorio della Lunigiana. L’intervento del presidente Stamati ha ricordato come Bvlg stia lavorando su molti fronti, come una “banca che non si ferma mai”, mentre il direttore generale Maurizio Adami ha potuto fare conoscere i passi avanti che la banca ha fatto nell’ottica di digitalizzazione e aumento della professionalità dei collaboratori. L’amministrazione comunale, rappresentata dalla sindaca Cristina Ponzanelli e da quattro assessori, ha rimarcato la stretta collaborazione con Bvlg.