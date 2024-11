In vetta si parla spezzino. Tre squadre al comando

Un trio tutto spezzino sta dominando il campionato di serie D femminile. Nelle prime tre giornate Rainbow Volley La Spezia,Volley Colombiera e Volley Santo Stefano Magra hanno centrato tre successi che le hanno catapultate in vetta alla classifica a punteggio pieno. Ad inseguirle la Norrmac Avb a 6 punti. "Per noi è troppo presto - afferma il coach della Rainbow Franco Saccomani - per capire che campionato riusciremo a fare. Tre partite sono ancora poco indicative, anche se l’inizio è stato indubbiamente positivo. Aspettiamo gli scontri diretti per farci un’idea migliore. Quello che è certo è che fa molto piacere vederci tutte e tre in testa perché è la dimostrazione che la tanto bistrattata pallavolo spezzina può fare anche molto bene. Il gruppo è contento e, vincendo, è anche più convinto delle cose che stiamo cercando di fare". Estremamente soddisfatto anche il coach del Volley Colombiera Andrea Carli: "La squadra sta dimostrando di essere all’altezza della categoria conquistata meritatamente nella scorsa stagione e non soffre di vertigini. Per adesso abbiamo affrontato compagini giovani, ma ben attrezzate. Nelle prossime partite ci saranno diversi scontri diretti con squadre che al momento si trovano con noi in alto in classifica e cercheremo di farci trovare tutti pronti". Non da meno le considerazioni del coach del Volley Santo Stefano di Magra, Luca Ferraro: "Il nostro è stato un inizio sicuramente positivo con tre partite e tre vittorie, tutte senza perdere neanche un set. Soprattutto l’ultimo successo con il Volleyscrivia è stato importante perché sapevamo che andavamo contro una formazione molto più esperta di noi. L’obiettivo è naturalmente quello di crescere durante il corso della stagione, anche perché questo è un gruppo rinnovato e che ha poca esperienza nella categoria. Ci auguriamo di andare avanti bene, ma ora è ancora presto per fare considerazioni più strutturate". Tutte e tre le formazioni scenderanno nuovamente in campo sabato. Il Volley Colombiera sarà impegnato in trasferta contro il Carasco, mentre il S. Stefano e la Rainbow Volley daranno vita ad un derby al ’PalaConti.

Ilaria Gallione